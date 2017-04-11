В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +18°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 11 апреля, в столице пройдет дождь, днем до +18°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +8°. Ветер переменный, до 6.7 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:13, а зайдет в 19:45.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Украине местами пройдут дожди. На западе до +19°.

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