В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе днем до +19° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 11 апреля в Украине местами пройдут дожди. На западе до +19°.
На востоке ожидается переменная облачность, теплее всего будет в Донецкой и Харьковской областях – до +16°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, в Одесской и Херсонской областях до +15°.
Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди, в понедельник потеплеет до +19° (карта)
На западе Украины во вторник пройдут дожди, температура до +19°.
В северных областях ожидаются осадки, температура днем – до +18°. В центре Украины сегодня практически без осадков, до +18°.
Согласно народному прогнозу, 11 апреля - Марка мученика. В народе говорили: "На праздник Марка дождь идет — то и на камне овес сойдет".
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Погода в Украине
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Винница+14°... +6°
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Днепр+17°... +9°
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Донецк+18°... +9°
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Житомир+15°... +9°
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Запорожье+18°... +9°
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Ивано-Франковск+20°... +5°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+16°... +9°
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Луганск+17°... +10°
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Луцк+20°... +9°
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Львов+20°... +7°
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Николаев+18°... +10°
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Одесса+18°... +10°
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Полтава+17°... +10°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+18°... +6°
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Сумы+19°... +10°
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Тернополь+19°... +7°
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Харьков+19°... +11°
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Херсон+19°... +10°
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Хмельницкий+16°... +6°
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Черкассы+14°... +9°
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Чернигов+17°... +10°
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Черновцы+16°... +7°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 79 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков: 58 %
Восход: 05:58
Закат 20:13
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