В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе днем до +19° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 11 апреля в Украине местами пройдут дожди. На западе до +19°.

В Украине сегодня ожидаются дожди / УНИАН

На востоке ожидается переменная облачность, теплее всего будет в Донецкой и Харьковской областях – до +16°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, в Одесской и Херсонской областях до +15°.

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На западе Украины во вторник пройдут дожди, температура до +19°.

Прогноз на 11 апреля / УНИАН

В северных областях ожидаются осадки, температура днем – до +18°. В центре Украины сегодня практически без осадков, до +18°.

Согласно народному прогнозу, 11 апреля - Марка мученика. В народе говорили: "На праздник Марка дождь идет — то и на камне овес сойдет".

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