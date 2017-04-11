В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе днем до +19° (карта)

08:00, 11 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 11 апреля в Украине местами пройдут дожди. На западе до +19°.

В Украине сегодня ожидаются дожди / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются дожди / УНИАН

На востоке ожидается переменная облачность, теплее всего будет в Донецкой и Харьковской областях – до +16°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, в Одесской и Херсонской областях до +15°.

Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди, в понедельник потеплеет до +19° (карта)

На западе Украины во вторник пройдут дожди, температура до +19°.

Прогноз на 11 апреля / УНИАН
Прогноз на 11 апреля / УНИАН

В северных областях ожидаются осадки, температура днем – до +18°. В центре Украины сегодня практически без осадков, до +18°.

Согласно народному прогнозу, 11 апреля - Марка мученика. В народе говорили: "На праздник Марка дождь идет — то и на камне овес сойдет".

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Погода в Украине

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+ 26 °
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Погода Стерлинг
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