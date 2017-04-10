В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе днем потеплеет до +19° (видеопрогноз)

16:30, 10 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 11 апреля, в Украине местами пройдут дожди. На западе до +19°.

В Украине завтра местами пройдут дожди / УНИАН
В Украине завтра местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке будет малооблачно и без осадков, теплее всего будет в Донецкой и Луганской областях - до +16°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, на Херсонщине и в Одессе до +16°.

Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди, в понедельник потеплеет до +19° (карта)

На западе Украины в пятницу пройдут ливневые дожди, температура днем до +19°.

В северных областях пройдут дожди, температура - до +18°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +18°.

Согласно народному прогнозу, 11 апреля - Марка мученика. В народе говорили: "На праздник Марка дождь идет - то и на камне овес сойдет".

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