Спасатели предупреждают о заморозках в Украине

15:49, 10 апреля 2017
1353

В течение ближайших дней в Украине ожидаются заморозки.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net
В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди, в понедельник потеплеет до +19° (карта)

"Ночью 11 апреля в Украине, кроме западных и большинства северных областей, ночью 13 апреля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, южных и восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Также ночью 12 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях заморозки 0-5°.

Напомним, практически всю неделю в Украине будут идти дожди, температура днем по стране не опустится ниже +8°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
13 мая в Украине будет прохладно и с дождями 13 мая в Украине будет прохладно и с дождями
Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео) Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео)
Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта) Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)
Более 70 тысяч человек пострадали из-за ливней в Китае Более 70 тысяч человек пострадали из-за ливней в Китае
В Киеве сегодня до +18°, без осадков В Киеве сегодня до +18°, без осадков
Сегодня в Украине без осадков, во всех областях похолодает (карта) Сегодня в Украине без осадков, во всех областях похолодает (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
762 мм
2.2 м/с
58 %
Лента новостей