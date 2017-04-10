Спасатели предупреждают о заморозках в Украине

В течение ближайших дней в Украине ожидаются заморозки.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Ночью 11 апреля в Украине, кроме западных и большинства северных областей, ночью 13 апреля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, южных и восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Также ночью 12 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях заморозки 0-5°.

Напомним, практически всю неделю в Украине будут идти дожди, температура днем по стране не опустится ниже +8°.