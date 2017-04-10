В высокогорье Закарпатской области сохраняется лавинная опасность

14:31, 10 апреля 2017
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В течение 10-11 апреля в высокогорье Закарпатской области будет сохраняться лавинная опасность.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"10-11 апреля в высокогорье восточной части Закарпатской области в связи с повышением температуры воздуха ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, практически всю неделю в Украине будут идти дожди, температура днем по стране не опустится ниже +8°.

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