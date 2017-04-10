Пять человек пропали без вести после схода оползня в Индонезии

В результате схода оползня в округе Нганджук индонезийской провинции Восточная Ява пять человек пропали без вести.

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Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.

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Сход оползня произошел 9 апреля примерно в 14:00 по местному времени в деревне Кепел. Пятеро пропавших без вести работали на рисовых полях и плантациях на склоне холма.

В агентстве отметили, что накануне в пострадавшем районе прошли сильные ливни. Сейчас ведется операция по поиску и спасению пропавших.

Напомним, не менее шести человек погибли, еще двое получили травмы из-за наводнений и оползней в индонезийской провинции Западная Суматра.