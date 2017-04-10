Пять человек пропали без вести после схода оползня в Индонезии

13:00, 10 апреля 2017
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В результате схода оползня в округе Нганджук индонезийской провинции Восточная Ява пять человек пропали без вести.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.

Наводнение нанесло значительный ущерб Бурунди, шесть человек погибли

Сход оползня произошел 9 апреля примерно в 14:00 по местному времени в деревне Кепел. Пятеро пропавших без вести работали на рисовых полях и плантациях на склоне холма.

В агентстве отметили, что накануне в пострадавшем районе прошли сильные ливни. Сейчас ведется операция по поиску и спасению пропавших.

Напомним, не менее шести человек погибли, еще двое получили травмы из-за наводнений и оползней в индонезийской провинции Западная Суматра.

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