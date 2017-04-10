Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди, в понедельник потеплеет до +19° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, практически всю неделю в Украине будут идти дожди, температура днем по стране не опустится ниже +8°.

В Украине на этой неделе будут идти дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков. Теплее всего будет на западе - до +19°. В восточных областях температура до +15°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +15°, на юге до +16°. В северных регионах потеплеет до +14°.

Прогноз на 10 апреля / УНИАН

Во вторник, 11 апреля, в Украине местами пройдут дожди. Днем на западе страны потеплеет до +18°, в остальных регионах +10°...+17°.

Прогноз на 11 апреля / УНИАН

В среду, 12 апреля, на юго-востоке Украины пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Крыму - до +16°.

Прогноз на 12 апреля / УНИАН

В четверг местами пройдут дожди. Ночью в Украине +2°...+6°, днем на юге до +17°.

Прогноз на 13 апреля / УНИАН

В пятницу в стране также ожидаются дожди, местами с грозами. На востоке температура днем до +18°, в остальных регионах +8°...+17°.

Прогноз на 14 апреля / УНИАН

15 и 16 апреля в Украине продолжат идти дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет в Сумской и Донецкой областях - до +1°, на остальной территории +2°…+5°. Днем температура по стране +10°...+17°. В воскресенье ночью на западе до +2°, днем в Украине +12°...+18°.

Прогноз на 15 апреля / УНИАН

Прогноз на 16 апреля / УНИАН

Народный прогноз

10 апреля - день Илариона-выверни оглобли. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету. 11 апреля - Марка мученика. На праздник Марка дождь идет — то и на камне овес сойдет.

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12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету. 13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок выделяют — к потеплению.

14 апреля - день Марии Египетской. Лед на берегу реки останется - год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.

15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет, год будет тяжелым. 16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: "Если на Никиту лед не пошел, то лов рыбы будет плохим".

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