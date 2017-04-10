Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди, в понедельник потеплеет до +19° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, практически всю неделю в Украине будут идти дожди, температура днем по стране не опустится ниже +8°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков. Теплее всего будет на западе - до +19°. В восточных областях температура до +15°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +15°, на юге до +16°. В северных регионах потеплеет до +14°.
Во вторник, 11 апреля, в Украине местами пройдут дожди. Днем на западе страны потеплеет до +18°, в остальных регионах +10°...+17°.
В среду, 12 апреля, на юго-востоке Украины пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Крыму - до +16°.
В четверг местами пройдут дожди. Ночью в Украине +2°...+6°, днем на юге до +17°.
В пятницу в стране также ожидаются дожди, местами с грозами. На востоке температура днем до +18°, в остальных регионах +8°...+17°.
15 и 16 апреля в Украине продолжат идти дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет в Сумской и Донецкой областях - до +1°, на остальной территории +2°…+5°. Днем температура по стране +10°...+17°. В воскресенье ночью на западе до +2°, днем в Украине +12°...+18°.
Народный прогноз
10 апреля - день Илариона-выверни оглобли. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету. 11 апреля - Марка мученика. На праздник Марка дождь идет — то и на камне овес сойдет.
В Украине сегодня будет тепло и без осадков (карта)
12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету. 13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок выделяют — к потеплению.
14 апреля - день Марии Египетской. Лед на берегу реки останется - год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.
15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет, год будет тяжелым. 16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: "Если на Никиту лед не пошел, то лов рыбы будет плохим".
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+21°... +12°
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Львов+21°... +13°
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Николаев+35°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+21°... +12°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+20°... +13°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+35°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +16°
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Черновцы+20°... +15°