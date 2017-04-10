В понедельник, 10 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6.

На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался на острове Батаг. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения в иранской провинции Хорасан-Резави погиб один человек, 34 получили ранения.