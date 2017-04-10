В Калифорнии закончилась одна из самых страшных засух в истории штата
Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун сообщил, что одна из самых страшных засух в истории региона закончилась.
Отмена чрезвычайного положения касается практически всего штата, кроме четырех округов, передает Al Jazeera.
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Чрезвычайное положение позволило штату сократить расход воды на 25%. Было запрещено поливать дороги и сады сразу после дождя, газоны заменили на более засухоустойчивые растения, а также изменили систему пожаротушения.
Отмечается, что сбережение водных ресурсов останется проблемным вопросом для штата, несмотря на отмену чрезвычайной ситуации.
Напомним, масштабные лесные пожары в Чили привели к гибели 11 человек.
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