В Калифорнии закончилась одна из самых страшных засух в истории штата

Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун сообщил, что одна из самых страшных засух в истории региона закончилась.

Иллюстрация / Reuters

Отмена чрезвычайного положения касается практически всего штата, кроме четырех округов, передает Al Jazeera.

Читайте также Ущерб от лесных пожаров в Теннесси оценили в $500 миллионов

Чрезвычайное положение позволило штату сократить расход воды на 25%. Было запрещено поливать дороги и сады сразу после дождя, газоны заменили на более засухоустойчивые растения, а также изменили систему пожаротушения.

Отмечается, что сбережение водных ресурсов останется проблемным вопросом для штата, несмотря на отмену чрезвычайной ситуации.

Напомним, масштабные лесные пожары в Чили привели к гибели 11 человек.