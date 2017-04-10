В Калифорнии закончилась одна из самых страшных засух в истории штата

10:30, 10 апреля 2017
666
0

Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун сообщил, что одна из самых страшных засух в истории региона закончилась.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Отмена чрезвычайного положения касается практически всего штата, кроме четырех округов, передает Al Jazeera.

Ущерб от лесных пожаров в Теннесси оценили в $500 миллионов

Чрезвычайное положение позволило штату сократить расход воды на 25%. Было запрещено поливать дороги и сады сразу после дождя, газоны заменили на более засухоустойчивые растения, а также изменили систему пожаротушения.

Отмечается, что сбережение водных ресурсов останется проблемным вопросом для штата, несмотря на отмену чрезвычайной ситуации.

Напомним, масштабные лесные пожары в Чили привели к гибели 11 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +27° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +27°
"Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео) "Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
На Хмельнитчине удары молний привели к трем пожарам На Хмельнитчине удары молний привели к трем пожарам

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.5 м/с
2 %
Лента новостей