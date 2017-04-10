Жертвами схода снежной лавины в Канаде стали пять человек

Пять альпинистов погибли в результате схода лавины недалеко от Ванкувера (Канада).

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Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на местную полицию.

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В субботу, 8 апреля, шесть туристов из Южной Кореи отправились на гору Харви. Позже на связь не вышли пятеро из них. В воскресенье спасатели обнаружили их тела недалеко от Харви.

Сообщается, что погибшие альпинисты были гражданами Южной Кореи.

Напомним, в конце марта на горнолыжном курорте в Японии в результате схода снежной лавины пострадали десятки человек.