Жертвами схода снежной лавины в Канаде стали пять человек

09:30, 10 апреля 2017
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Пять альпинистов погибли в результате схода лавины недалеко от Ванкувера (Канада).

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на местную полицию.

В результате схода лавины в Австрии погибли четыре человека (видео)

В субботу, 8 апреля, шесть туристов из Южной Кореи отправились на гору Харви. Позже на связь не вышли пятеро из них. В воскресенье спасатели обнаружили их тела недалеко от Харви.

Сообщается, что погибшие альпинисты были гражданами Южной Кореи.

Напомним, в конце марта на горнолыжном курорте в Японии в результате схода снежной лавины пострадали десятки человек.

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