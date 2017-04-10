В Киеве сегодня без осадков, днем до +16°

08:30, 10 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 10 апреля в столице без осадков, днем до +16°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

В Китае один человек погиб из-за штормового ветра и града

Солнце в столице взошло в 06:48, а зайдет в 20:11. 

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 апреля, в Украине без осадков. На западе до +22°.

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