В Киеве сегодня без осадков, днем до +16°

Согласно данным Погода УНИАН, 10 апреля в столице без осадков, днем до +16°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:48, а зайдет в 20:11.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 апреля, в Украине без осадков. На западе до +22°.

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