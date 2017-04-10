В Украине сегодня будет тепло и без осадков (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 10 апреля, в Украине без осадков. На западе до +22°.
На востоке ожидается переменная облачность, теплее всего будет в Донецкой и Харьковской областях – до +14°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, в Одесской области до +17°.
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На западе Украины в понедельник облачно с прояснениями, в Черновицкой области температура до +22°.
В северных областях без осадков, температура днем – до +16°. В центре Украины сегодня малооблачно, до +17°.
Согласно народному прогнозу, 10 апреля - день Илариона-выверни оглобли. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+21°... +12°
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Львов+21°... +13°
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Николаев+35°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+21°... +12°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+20°... +13°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+35°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +16°
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Черновцы+20°... +15°
Виргиния, США
+ 19 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 61 %
Давление: 753 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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