В Украине сегодня будет тепло и без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 10 апреля, в Украине без осадков. На западе до +22°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке ожидается переменная облачность, теплее всего будет в Донецкой и Харьковской областях – до +14°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, в Одесской области до +17°.

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На западе Украины в понедельник облачно с прояснениями, в Черновицкой области температура до +22°.

В северных областях без осадков, температура днем – до +16°. В центре Украины сегодня малооблачно, до +17°.

Согласно народному прогнозу, 10 апреля - день Илариона-выверни оглобли. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

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