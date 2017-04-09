9 апреля в Украине, кроме западной части, порывы ветра 15-20 м/сек.

В Украине 9 и 10 апреля местами ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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"9 апреля в Украине, кроме западной части, порывы ветра 15-20 м/сек. Ночью и утром 9 апреля в западных, северных и Винницкой областях, 10 апреля в Украине, кроме восточной части, на почве и местами в воздухе заморозки 0-4° (9 апреля в северных областях ожидаются заморозки местами)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на выходных в Украине будет прохладно и дождливо.