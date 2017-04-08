8 апреля в столице будет облачно с прояснениями.

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Украинский гидрометцентр предупреждает о порывах ветра 15-20 м/с сегодня в Киеве.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной горгосадминистрации.

Также отмечается, что в этот день в столице будет облачно с прояснениями, днем ​​- небольшой дождь, ветер северо-западный, температура днем ​​около 10 градусов тепла.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует в случае падения деревьев или веток, травмирования людей и др. немедленно информировать экстренные службы по телефону 101 или 103.