Гидрометцентр предупреждает о порывах ветра 15-20 м/с сегодня в Киеве

10:27, 8 апреля 2017
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8 апреля в столице будет облачно с прояснениями.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Украинский гидрометцентр предупреждает о порывах ветра 15-20 м/с сегодня в Киеве.

Атмосферный фронт охватит почти всю Украину - она будет в дождях и холоде - синоптик

Об этом сообщает пресс-служба столичной горгосадминистрации.

Также отмечается, что в этот день в столице будет облачно с прояснениями, днем ​​- небольшой дождь, ветер северо-западный, температура днем ​​около 10 градусов тепла.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует в случае падения деревьев или веток, травмирования людей и др. немедленно информировать экстренные службы по телефону 101 или 103.

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