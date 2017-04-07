Атмосферный фронт охватит почти всю Украину - она будет в дождях и холоде - синоптик
Завтра в Украине ожидаются дожди.
В субботу, 8 апреля, Украина будет в дождях и холоде. Атмосферные фронты охватят большинство областей, не затронут они лишь Луганщину и Донетчину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, некомфортная субботняя погода усилится порывистым ветром, скорость которого местами может достигать штормовых 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +8+13°.
Украину сегодня накроют дожди, в большинстве областей похолодает (карта)
"А вот в Вербное воскресенье хотя и не будет уж очень тепло, но дожди отступят и появится солнце... В воскресенье еще немного дождей ожидается в Харьковской, Луганской и Донецкой областях", - говорится в сообщении Диденко.
В Киеве завтра, 8 апреля, дожди, ветрено и холодно,+9+12°.
"У Черкасской, Полтавской, Киевской области уже начались дожди и грозы. Массив поднимается с юга на север и должен зацепить Киев", - добавила синоптик.
Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+21°... +12°
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Львов+21°... +13°
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Николаев+35°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+21°... +12°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+20°... +13°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+35°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +16°
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Черновцы+20°... +15°