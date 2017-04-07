Атмосферный фронт охватит почти всю Украину - она будет в дождях и холоде - синоптик

20:48, 7 апреля 2017
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Завтра в Украине ожидаются дожди.

В Украине пройдут дожди и похолодает / live4fun.ru
В Украине пройдут дожди и похолодает / live4fun.ru

В субботу, 8 апреля, Украина будет в дождях и холоде. Атмосферные фронты охватят большинство областей, не затронут они лишь Луганщину и Донетчину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, некомфортная субботняя погода усилится порывистым ветром, скорость которого местами может достигать штормовых 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +8+13°.

Украину сегодня накроют дожди, в большинстве областей похолодает (карта)

"А вот в Вербное воскресенье хотя и не будет уж очень тепло, но дожди отступят и появится солнце... В воскресенье еще немного дождей ожидается в Харьковской, Луганской и Донецкой областях", - говорится в сообщении Диденко.

В Киеве завтра, 8 апреля, дожди, ветрено и холодно,+9+12°.

"У Черкасской, Полтавской, Киевской области уже начались дожди и грозы. Массив поднимается с юга на север и должен зацепить Киев", - добавила синоптик.

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