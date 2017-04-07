Штат Алабама пострадал от торнадо (фото, видео)

16:01, 7 апреля 2017
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В американском штат Алабама за день пронеслись несколько разрушительных торнадо.

Последствия торнадо в Алабаме / twitter.com @DaybreakApril
Последствия торнадо в Алабаме / twitter.com @DaybreakApril

Местами скорость ветра превышала 95 км/ч, сообщает abc3340.com.

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В округе Клиберн сильный ветер повредил хозяйственную постройку. По информации метеорологов, торнадо здесь наблюдался в течение короткого промежутка времени.

Второй торнадо зафиксировали на границе со штатом Джорджия, скорость ветра достигала 144 км/ч.

Другие районы также пострадали от непогоды, однако разрушения были вызваны просто сильным ветром или градом.

Напомним, в американском штате Луизина сильный ветер перевернул дом, в результате погибли мать и дочь.

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