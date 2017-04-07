Штат Алабама пострадал от торнадо (фото, видео)
В американском штат Алабама за день пронеслись несколько разрушительных торнадо.
Местами скорость ветра превышала 95 км/ч, сообщает abc3340.com.
10-12 homes damaged in Screamer (Henry County) this afternoon. National Weather Service still needs to assess the site to confirm tornado. pic.twitter.com/tf8Qq8Lske— Ashton Wright (@AshtonKWright) April 5, 2017
Техас пострадал от сильного шторма (фото, видео)
В округе Клиберн сильный ветер повредил хозяйственную постройку. По информации метеорологов, торнадо здесь наблюдался в течение короткого промежутка времени.
Второй торнадо зафиксировали на границе со штатом Джорджия, скорость ветра достигала 144 км/ч.
Другие районы также пострадали от непогоды, однако разрушения были вызваны просто сильным ветром или градом.
Напомним, в американском штате Луизина сильный ветер перевернул дом, в результате погибли мать и дочь.
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