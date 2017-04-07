В Китае один человек погиб из-за штормового ветра и града

14:34, 7 апреля 2017
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В городе Гуйян провинции Гуйчжоу (Китай) из-за сильного ветра и града погиб человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Сидней пострадал от сильного шторма (фото)

С вечера 5 апреля по 8 часов утра 6 апреля в центральной и западной части провинции Гуйчжоу прошли грозы, сопровождающиеся градом и штормовым ветром.

Многие районы в разной степени пострадали от града и штормового ветра. Всего пострадали более 40 тыс. человек, а площадь пострадавших посевов достигла 1884 га. В районе Наньмин погиб один человек.

Власти провинции направили рабочие группы в пострадавшие районы для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Напомним, в конце марта от сильного шторма пострадал американский штат Техас.

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