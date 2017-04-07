Погода на выходные: в Украине будет прохладно и пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье на западе до +17°.
В столице в субботу пройдет ливень, температура воздуха ночью +3°, днем +10°. В воскресенье облачно с прояснениями, +6°...+13°.
Во Львове завтра пасмурно, ночью 0°, днем +13°. В воскресенье без осадков, +5°...+14°.
Украину сегодня накроют дожди, в большинстве областей похолодает (карта)
В Луцке в субботу ночью 0°, днем +11°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +5°, днем +14°, без осадков.
В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +7°...+11°. В воскресенье до +13°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +4°, днем +10°. В воскресенье +2°...+14°.
В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°. В воскресенье 0°...+11°, без осадков.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +4°, днем +13°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +3°...+12°.
В Симферополе завтра ожидаются осадки, +3°...+12°. В воскресенье +2°...+12°, пройдет дождь.
Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +5°, днем +11°. В воскресенье солнечно, температура до +12°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +5°, днем +14°. В воскресенье температура до +11°, пройдет дождь.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +6°, днем +14°. В воскресенье +4°...+11°, пройдет ливень.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +5°. В воскресенье без осадков, ночью -2°, днем +12°.
В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью -1°, днем +11°. В воскресенье без осадков, ночью -1°, днем до +17°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +12°. В воскресенье температура днем +15°, без осадков.
В Сваляве завтра солнечно, +11°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +1° …+16°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+21°... +12°
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Львов+21°... +13°
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Николаев+35°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+21°... +12°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+20°... +13°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+35°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +16°
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Черновцы+20°... +15°