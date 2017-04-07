Погода на выходные: в Украине будет прохладно и пройдут дожди (карта)

12:00, 7 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье на западе до +17°.

В Украине на віходніх местами пройдут дожди / УНИАН
В Украине на выходных местами пройдут дожди / УНИАН

В столице в субботу пройдет ливень, температура воздуха ночью +3°, днем +10°. В воскресенье облачно с прояснениями, +6°...+13°.

Во Львове завтра пасмурно, ночью 0°, днем +13°. В воскресенье без осадков, +5°...+14°.

Украину сегодня накроют дожди, в большинстве областей похолодает (карта)

В Луцке в субботу ночью 0°, днем +11°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +5°, днем +14°, без осадков.

В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +7°...+11°. В воскресенье до +13°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +4°, днем +10°. В воскресенье +2°...+14°.

В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°. В воскресенье 0°...+11°, без осадков.

Прогноз на 8 апреля / УНИАН
Прогноз на 8 апреля / УНИАН
Прогноз на 9 апреля / УНИАН
Прогноз на 9 апреля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +4°, днем +13°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +3°...+12°.

В Симферополе завтра ожидаются осадки, +3°...+12°. В воскресенье +2°...+12°, пройдет дождь.

Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +5°, днем +11°. В воскресенье солнечно, температура до +12°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +5°, днем +14°. В воскресенье температура до +11°, пройдет дождь.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +6°, днем +14°. В воскресенье +4°...+11°, пройдет ливень.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +5°. В воскресенье без осадков, ночью -2°, днем +12°.

В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью -1°, днем +11°. В воскресенье без осадков, ночью -1°, днем до +17°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +12°. В воскресенье температура днем +15°, без осадков.

В Сваляве завтра солнечно, +11°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +1° …+16°.

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