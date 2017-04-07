У берегов Фиджи произошло землетрясение

11:28, 7 апреля 2017
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В пятницу, 7 апреля, у берегов островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Фиджи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В результате мощного землетрясения в Иране погиб один человек

Эпицентр подземных толчков располагался на юг от Фижди. Очаг землетрясения залегал на глубине 530,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань (Китай) в результате землетрясений пострадало почти 27 тысяч человек.

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