В пятницу, 7 апреля, у берегов островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 4,6.

У берегов Фиджи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался на юг от Фижди. Очаг землетрясения залегал на глубине 530,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань (Китай) в результате землетрясений пострадало почти 27 тысяч человек.