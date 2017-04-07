В Новой Зеландии началась ликвидация последствий циклона "Дебби"

10:36, 7 апреля 2017
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В Новой Зеландии 7 апреля началась масштабная операция по ликвидации последствий тропического циклона "Дебби".

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Циклон вызвал на Северном острове наводнения и оползни, передает Reuters.

Число жертв наводнений и оползней в Колумбии превысило 300

Из-за сложных погодных условий ранее были эвакуированы жители города Эджкамб.

На острове аварийные службы расчищают заблокированные дороги и восстанавливают электроэнергию в изолированные населенные пункты. Вертолетами доставляют лекарства и продукты питания.

Также сообщается, что город Эджкамб должен посетить премьер страны Билл Инглиш.

Ранее сообщалось, что жертвами "Дебби" в Австралии стали шесть человек.

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