В Новой Зеландии началась ликвидация последствий циклона "Дебби"

В Новой Зеландии 7 апреля началась масштабная операция по ликвидации последствий тропического циклона "Дебби".

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Циклон вызвал на Северном острове наводнения и оползни, передает Reuters.

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Из-за сложных погодных условий ранее были эвакуированы жители города Эджкамб.

На острове аварийные службы расчищают заблокированные дороги и восстанавливают электроэнергию в изолированные населенные пункты. Вертолетами доставляют лекарства и продукты питания.

Также сообщается, что город Эджкамб должен посетить премьер страны Билл Инглиш.

Ранее сообщалось, что жертвами "Дебби" в Австралии стали шесть человек.