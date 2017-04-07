В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность

В пятницу, 7 апреля, в высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность.

В Караптах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 7 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей (в районе Черногорского хребта) в связи с осадками и оттепелью ожидается значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы.

Напомним, 7 апреля в Украине пройдут дожди и похолодает. В центре и на востоке до +18°.