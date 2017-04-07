В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +12°

08:30, 7 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 апреля, в столице пройдет дождь, днем до +12°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +7°. Ветер южный и юго-западный, до 7.3 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:18, а зайдет в 19:26. 

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в Украине пройдут дожди и похолодает. В центре и на востоке до +18°.

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