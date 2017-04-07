Украину сегодня накроют дожди, в большинстве областей похолодает (карта)

08:00, 7 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 7 апреля в Украине пройдут дожди и похолодает. В центре и на востоке до +18°.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

На востоке ожидается переменная облачность, теплее всего будет в Донецкой и Луганской областях – до +18°. Жителей южных регионов ожидают дожди, на Херсонщине и в Крыму до +16°.

На Пасху по всей Украине пройдут дожди и будет прохладно - Укргидрометцентр

На западе Украины в пятницу пройдут дожди и похолодает, температура до +11°.

В северных областях пройдут дожди, осадков не ожидается только в Черниговской области. Температура днем – до +16°. В центре Украины сегодня ожидаются осадки, до +18°.

Согласно народному прогнозу, 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек - холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное будет лето грозовым.

Прогноз на 7 апреля / УНИАН
Прогноз на 7 апреля / УНИАН

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