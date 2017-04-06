В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +12°

17:00, 6 апреля 2017
1182
0

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 апреля, в столице пройдет дождь, днем до +12°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +9°. Ветер южный и юго-западный, до 7.4 м/с.

На Пасху по всей Украине пройдут дожди и будет прохладно - Укргидрометцентр

Солнце в столице взойдет в 06:18, а зайдет в 19:26. 

Как сообщал УНИАН, 7 апреля практически по всей Украине пройдут дожди. В центре и на востоке до +18°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
"Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню "Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню
"Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео) "Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео)
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.5 м/с
2 %
Лента новостей