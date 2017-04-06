В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +12°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 апреля, в столице пройдет дождь, днем до +12°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +9°. Ветер южный и юго-западный, до 7.4 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:18, а зайдет в 19:26.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля практически по всей Украине пройдут дожди. В центре и на востоке до +18°.

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