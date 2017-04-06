Завтра в Украине похолодает и пройдут сильные дожди (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 7 апреля практически по всей Украине пройдут дожди. В центре и на востоке до +18°.

В Украине завтра пройдут дожди / УНИАН

На востоке будет малооблачно и без осадков, теплее всего будет в Донецкой и Луганской областях – до +18°. Жителей южных регионов ожидают ливневые дожди, на Херсонщине и в Крыму до +16°.

Читайте также На Пасху по всей Украине пройдут дожди и будет прохладно - Укргидрометцентр

На западе Украины в пятницу похолодает и пройдут дожди, температура до +11°.

В северных областях пройдут дожди, без осадков будет только в Черниговской области. Температура днем – до +16°. В центре Украины пройдут дожди, температура днем до +18°.

Согласно народному прогнозу, 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек - холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное будет лето грозовым.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.