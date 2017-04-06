Завтра в Украине похолодает и пройдут сильные дожди (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 7 апреля практически по всей Украине пройдут дожди. В центре и на востоке до +18°.
На востоке будет малооблачно и без осадков, теплее всего будет в Донецкой и Луганской областях – до +18°. Жителей южных регионов ожидают ливневые дожди, на Херсонщине и в Крыму до +16°.
На Пасху по всей Украине пройдут дожди и будет прохладно - Укргидрометцентр
На западе Украины в пятницу похолодает и пройдут дожди, температура до +11°.
В северных областях пройдут дожди, без осадков будет только в Черниговской области. Температура днем – до +16°. В центре Украины пройдут дожди, температура днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек - холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное будет лето грозовым.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+21°... +12°
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Львов+21°... +13°
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Николаев+35°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+21°... +12°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+20°... +13°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+35°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +16°
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Черновцы+20°... +15°