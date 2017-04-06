В четверг, 6 апреля, в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 4,5.

В Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Читайте также В результате мощного землетрясения в Иране погиб один человек

Эпицентр подземных толчков располагался в 31 км на северо-восток от города Бленгайм. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань (Китай) в результате землетрясений пострадало почти 27 тысяч человек.