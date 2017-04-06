Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины

В течение 6-8 апреля на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

Спасатели предупреждают о повышении уровней воды в реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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В частности, 6-7 апреля на реках Закарпатья, в бассейнах Сяна, Днестра (в пределах Львовской, Ивано-Франковской областей), 7-8 апреля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются повышение уровней воды на 0,2-1,0 м, в нижнем течении Боржавы до 1,5 м над текущими отметками, без угрозы негативных последствий.

Также на Верхнем Днепре (в пределах Украины), в нижнем течении Припяти, на участке Десны продолжится развитие весеннего половодья с медленной интенсивностью роста уровней воды, без угрозы негативных последствий.

Напомним, 6 апреля в Закарпатской области ожидается ухудшение погодных условий.