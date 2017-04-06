В результате мощного землетрясения в Иране погиб один человек

В результате землетрясения в иранской провинции Хорасан-Резави погиб один человек, 34 получили ранения.

Иллюстрация / REUTERS

Ранее сообщалось, что погибли два человека, 11 пострадали.

Читайте также В Южной Африке произошло землетрясение магнитудой 5,2

Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы 5 апреля в 94 километрах к юго-востоку от Мешхеда, передает "РИА Новости".

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Также 5 апреля вечером в этом же районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,7. Общее число афтершоков превышает 90.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, в Ботсване произошло землетрясение магнитудой 6,5.