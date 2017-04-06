На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

12:35, 6 апреля 2017
751
0

Сегодня, 6 апреля, в Закарпатской области ожидается ухудшение погодных условий.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

На Пасху по всей Украине пройдут дожди и будет прохладно - Укргидрометцентр

Так, утром и днем 6 апреля по территории Закарпатской области и в Ужгороде ожидаются сильные дожди, в горах местами с мокрым снегом, местами сильные ливни.

На большей части территории области грозы. Во время грозы шквалистое усиление ветра 17-22 м/с.

Кроме того, 6-7 апреля на реках области ожидается повышение уровней воды над текущими на 0,2-1,0 м, в нижних течениях Боржавы до 1,5 м, без достижения опасных отметок.

Напомним, в четверг, 6 апреля, в Украине пройдут дожди и похолодает. В центре до +18°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
"Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню "Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°
Из-за гроз в Индии погибли 13 человек Из-за гроз в Индии погибли 13 человек
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
На Хмельнитчине удары молний привели к трем пожарам На Хмельнитчине удары молний привели к трем пожарам
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.5 м/с
2 %
Лента новостей