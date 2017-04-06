На Закарпатье объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 6 апреля, в Закарпатской области ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На Пасху по всей Украине пройдут дожди и будет прохладно - Укргидрометцентр
Так, утром и днем 6 апреля по территории Закарпатской области и в Ужгороде ожидаются сильные дожди, в горах местами с мокрым снегом, местами сильные ливни.
На большей части территории области грозы. Во время грозы шквалистое усиление ветра 17-22 м/с.
Кроме того, 6-7 апреля на реках области ожидается повышение уровней воды над текущими на 0,2-1,0 м, в нижних течениях Боржавы до 1,5 м, без достижения опасных отметок.
Напомним, в четверг, 6 апреля, в Украине пройдут дожди и похолодает. В центре до +18°.
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