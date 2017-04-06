Жертвами циклона "Дебби" в Австралии стали шесть человек

11:32, 6 апреля 2017
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В результате наводнения, вызванного тропическим циклоном "Дебби", в Австралии погибли шесть человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

От наводнений пострадали штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд, передает Floodlist.

Число жертв наводнений и оползней в Колумбии превысило 300

Ситуацию, которая сложилась в Новом Южном Уэльсе, называют худшей за более чем 40 лет. 300 человек эвакуированы из своих домов, а размер ущерба оценивают в 200 млн долларов.

Напомним, окрестности города Эр (штат Квинсленд, Австралия) оказались сильно подтопленными из-за тропического циклона "Дебби". Пожарные и спасатели на одной из дорог заметили крупную акулу-быка.

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