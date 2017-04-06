В Карпатах сохраняется лавинная опасность

В четверг, 6 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная лавинная опасность.

В высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также Метеорологи зафиксировали в Киеве первый "летний" день

"По прогнозам Укргидрометцентра, 6 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы.

Напомним, в четверг, 6 апреля, в Украине пройдут дожди и похолодает. В центре до +18°.