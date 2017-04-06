В Карпатах сохраняется лавинная опасность

10:30, 6 апреля 2017
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В четверг, 6 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная лавинная опасность.

В високоУНІАН
В высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 6 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы.

Напомним, в четверг, 6 апреля, в Украине пройдут дожди и похолодает. В центре до +18°.

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