Число жертв наводнений и оползней в Колумбии превысило 300

Более 300 человек стали жертвами схода селевого потока в районе колумбийского города Мокоа.

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Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести, передает Русская служба BBC со ссылкой на местные власти.

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Не менее 2,5 тысяч человек в настоящее время находятся во временных убежищах.

В свою очередь, колумбийское правительство приказало провести расследование произошедшего. Следователи должны будут выяснить, были ли соблюдены строительные нормы и насколько чиновники были подготовлены к действиям во время стихийных бедствий.

Отмечается, что некоторые районы Мокоа до сих пор остаются без воды и электричества, для борьбы с мародерами направлены полицейские подкрепления.

Спасатели до сих пор продолжают поиск жертв, оказавшихся погребенными под обломками. Всего в поисково-спасательных операциях принимают участие более 1100 колумбийских солдат и полицейских.

Напомним, в результате наводнений и оползней с декабря 2016 года в Перу погибли 106 человек.