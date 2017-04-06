Число жертв наводнений и оползней в Колумбии превысило 300

09:36, 6 апреля 2017
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Более 300 человек стали жертвами схода селевого потока в районе колумбийского города Мокоа.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести, передает Русская служба BBC со ссылкой на местные власти.

Наводнение нанесло значительный ущерб Бурунди, шесть человек погибли

Не менее 2,5 тысяч человек в настоящее время находятся во временных убежищах.

В свою очередь, колумбийское правительство приказало провести расследование произошедшего. Следователи должны будут выяснить, были ли соблюдены строительные нормы и насколько чиновники были подготовлены к действиям во время стихийных бедствий.

Отмечается, что некоторые районы Мокоа до сих пор остаются без воды и электричества, для борьбы с мародерами направлены полицейские подкрепления.

Спасатели до сих пор продолжают поиск жертв, оказавшихся погребенными под обломками. Всего в поисково-спасательных операциях принимают участие более 1100 колумбийских солдат и полицейских.

Напомним, в результате наводнений и оползней с декабря 2016 года в Перу погибли 106 человек. 

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