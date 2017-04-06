В Киеве сегодня до +16°, без осадков

08:30, 6 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 6 апреля в столице без осадков, днем до +16°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер южный и юго-восточный, до 3.8 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:24, а зайдет в 19:37. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 апреля, в Украине пройдут дожди и похолодает. В центре до +18°.

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