В Украине сегодня похолодает и пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 апреля, в Украине пройдут дожди и похолодает. В центре до +18°

В Украине сегодня пройдут дожди / ua-travels.livejournal.com

На востоке ожидается переменная облачность, теплее всего будет в Харьковской области – до +16°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, на Херсонщине до +16°.

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На западе Украины в четверг пройдут дожди и значительно похолодает. В Черновицкой области до +15°.

В северных областях переменная облачность, осадков не ожидается. Температура днем – до +16°. В центре Украины сегодня преимущетсвенно без осадков, до +18°.

Прогноз на 6 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 апреля – день Захария Постника. Этот день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная.

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