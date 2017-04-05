Завтра Одесу окутает туман

В Одессе днем температура прогреется до +13º.

Одессу затуманит / REUTERS

На 6 апреля в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение, прогнозируется туман. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

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"Утром 6 апреля по Одессе, местами по области ожидается туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Кроме того, ветер ожидается южный, 5-10 м/сек. Температура ночью - +6-8º, днем - +11-13º.