В Киеве завтра ожидается пасмурная погода, днем до +16°
Согласно данным Погода УНИАН, 6 апреля в столице без осадков.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером – до +12°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.6 м/с.
На Пасху по всей Украине пройдут дожди и будет прохладно - Укргидрометцентр
Солнце в столице взойдет в 06:24, а зайдет в 19:37.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 апреля, в Украине пройдут дожди и похолодает. В центре до +18°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+21°... +12°
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Львов+21°... +13°
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Николаев+35°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+21°... +12°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+20°... +13°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+35°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +16°
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Черновцы+20°... +15°
Виргиния, США
+ 20 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 61 %
Давление: 753 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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