В Киеве завтра ожидается пасмурная погода, днем до +16°

Согласно данным Погода УНИАН, 6 апреля в столице без осадков.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером – до +12°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.6 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:24, а зайдет в 19:37.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 апреля, в Украине пройдут дожди и похолодает. В центре до +18°.

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