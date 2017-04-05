В Украину завтра придут дожди и похолодание (видеопрогноз)

16:30, 5 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 апреля, в Украине пройдут дожди и похолодает. В центре до +18°.

В Украине завтра пройдут дожди / tivasyk.info
В Украине завтра пройдут дожди / tivasyk.info

На востоке будет малооблачно и без осадков, теплее всего в Харьковской области – до +16°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, на Херсонщине +16°.

На Пасху по всей Украине пройдут дожди и будет прохладно - Укргидрометцентр

На западе Украины в четверг похолодает и пройдут дожди. Теплее всего будет в Черновицкой области - до +15°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура днем – до +16°. В центре Украины преимущественно без осадков, температура днем до +18°.

Согласно народному прогнозу, 6 апреля – день Захария Постника. Этот день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная.

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