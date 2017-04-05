Разрушительное землетрясение в Иране унесло жизни двух человек
В результате землетрясения в Иране погибли не менее двух человек, 11 пострадали.
Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы 5 апреля в 09:09 по киевскому времени, в 94 километрах к юго-востоку от Мешхеда. Очаг залегал на глубине 10 километров, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство ISNA .
В Южной Африке произошло землетрясение магнитудой 5,2
"К сожалению, на данный момент скончались два человека", - сообщил замглавы по спасательным операциям иранского Красного полумесяца Шахин Фатхи.
Также сообщается, что четыре деревни разрушены на 40-100%.
Напомним, в понедельник, 3 апреля, в Ботсване произошло землетрясение магнитудой 6,5.
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