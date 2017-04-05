Разрушительное землетрясение в Иране унесло жизни двух человек

16:00, 5 апреля 2017
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В результате землетрясения в Иране погибли не менее двух человек, 11 пострадали.

Два человека погибли в результате землетрясения в Иране / Flickr, Matt Katzenberger
Два человека погибли в результате землетрясения в Иране / Flickr, Matt Katzenberger

Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы 5 апреля в 09:09 по киевскому времени, в 94 километрах к юго-востоку от Мешхеда. Очаг залегал на глубине 10 километров, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство ISNA .

В Южной Африке произошло землетрясение магнитудой 5,2

"К сожалению, на данный момент скончались два человека", - сообщил замглавы по спасательным операциям иранского Красного полумесяца Шахин Фатхи. 

Также сообщается, что четыре деревни разрушены на 40-100%.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, в Ботсване произошло землетрясение магнитудой 6,5.

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