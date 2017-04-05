На Пасху по всей Украине пройдут дожди и будет прохладно - Укргидрометцентр

15:10, 5 апреля 2017
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Дожди в Украине начались уже с сегодняшнего дня. 

На Пасху украинцев ожидают дожди / УНИАН
На Пасху украинцев ожидают дожди / УНИАН

Средняя дневная температура с 20-градусной снизится до 5-10 градусов тепла, ночью же столбик термометра местами может упасть до 1 градуса выше нуля, сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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"Пока из-за сезонных атмосферных процессов Западная Европа страдала от холодных ветров, у нас выдался теплый конец марта. Теперь произойдет наоборот. Мы ожидаем кратковременное похолодание начиная уже с 6-9 апреля", - цитирует Кульбиду "Сегодня".

Во второй декаде месяца ожидается постепенное повышение температуры. По словам Кульбиды, начиная с 10 до 16 апреля воздух прогреется до 15-20 градусов тепла днем и до 7-12 градусов ночью.

Напомним, 4 апреля среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла +15,4°.

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