На Пасху по всей Украине пройдут дожди и будет прохладно - Укргидрометцентр
Дожди в Украине начались уже с сегодняшнего дня.
Средняя дневная температура с 20-градусной снизится до 5-10 градусов тепла, ночью же столбик термометра местами может упасть до 1 градуса выше нуля, сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
Аномальное тепло: с начала апреля погода в Киеве установила пять температурных рекордов
"Пока из-за сезонных атмосферных процессов Западная Европа страдала от холодных ветров, у нас выдался теплый конец марта. Теперь произойдет наоборот. Мы ожидаем кратковременное похолодание начиная уже с 6-9 апреля", - цитирует Кульбиду "Сегодня".
Во второй декаде месяца ожидается постепенное повышение температуры. По словам Кульбиды, начиная с 10 до 16 апреля воздух прогреется до 15-20 градусов тепла днем и до 7-12 градусов ночью.
Напомним, 4 апреля среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла +15,4°.
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