Метеорологи зафиксировали в Киеве первый "летний" день

14:31, 5 апреля 2017
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Во вторник, 4 апреля, среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла +15,4°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Таким образом, был превышен рекорд для этого дня, который был установлен в 1976 году, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Аномальное тепло: с начала апреля погода в Киеве установила пять температурных рекордов

Среднесуточная температура выше 15,0° считается уже летней. По климатической норме среднесуточная температура 4 апреля соответствует температуре первой декады мая.

Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, погода в столице в ближайшие дни вернется к климатической норме.

Напомним, в среду, 5 апреля, в столице пройдет дождь, днем до +18°.

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