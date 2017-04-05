Количество жертв наводнений в Перу превысило 100 человек

В результате наводнений и оползней с декабря 2016 года в Перу погибли 106 человек.

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Об этом сообщил Национальный операционный центр по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.

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По уточненной информации, наводнения и оползни, вызванные сильными дождями, полностью разрушили более 16 тысяч жилых домов, еще около 210 тыс. получили повреждения. 2,5 тыс. км дорог и 281 мост нуждаются в восстановлении.

По мнению ряда специалистов и местных властей, сильные дожди в Эквадоре и Перу вызваны климатическим феноменом Эль-Ниньо.

Напомним, не менее 290 человек погибли в результате наводнений и схода оползней в колумбийском муниципалитете Мокоа.