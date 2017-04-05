Спасатели предупреждают о лавинной опасности в высокогорье Карпат

Сегодня, 5 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 5 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы.

Напомним, 5 апреля в Украине ожидается небольшая облачность, местами пройдут дожди. На юге до +20°.