Число жертв наводнений и оползней в Колумбии увеличилось до 290

Не менее 290 человек погибли в результате наводнений и схода оползней в колумбийском муниципалитете Мокоа.

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Об этом сообщил Национальный институт судебной медицины республики, передает ТАСС.

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"К настоящему моменту в городе Мокоа было произведено вскрытие 290 тел, из которых 186 были опознаны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что останки 161 жертвы уже переданы родным.

Ранее сообщалось, что правительство Колумбии объявило чрезвычайное положение в социальной, экономической и экологической сфере из-за наводнений и оползней.