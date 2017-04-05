Аномальное тепло: с начала апреля погода в Киеве установила пять температурных рекордов

Первые дни апреля в столице выдались необычно теплыми.

Начало апреля в Киеве было рекордно теплым / ourgreenworld.ru

Так, по данным Центральной геофизической обсерватории ,1 апреля в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +10,0°, что на 2,0° выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 1975 года.

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2 апреля в столице температура после полудня поднялась до +23,1°, что на 1,1° выше предыдущего максимального значения 1990 года, кроме того, среднесуточная температура достигла +14°, таким образом повторив рекордное значение 1990 года.

3 апреля в Киеве была зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет наблюдений - температура не опустилась ниже +11,9°, что на 0,3° теплее, чем было в 1990 году.

Ночь 4 апреля в столице стала самой теплой с 1881 года. Ночью столбик термометра не опустился ниже +11,2°, что на 3,4° выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 2007 года.