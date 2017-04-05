В Киеве зацвела магнолия (фото)

Ранняя весна в Киеве заставила расцвести деревья.

В Киеве цветет магнолия / Reuters

В столице уже цветет магнолия, сообщает ТСН.

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"Люди уже успели оккупировать все вокруг украшенных цветами деревьев. Кое-кто просто рядом гуляет и созерцает, другие фотографируются. Некоторые же преодолевают заборы и даже забираются на крону только ради хорошей фотографии", - говорится в сообщении.

Сотрудники ботанического сада призывают киевлян и гостей воздерживаться от таких действий, поскольку деревья хрупкие и будут дольше радовать глаз, если гости парка будут наслаждаться этой весенней красотой на расстоянии.