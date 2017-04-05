В Киеве сегодня до +18°, пройдет дождь

08:30, 5 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 апреля, в столице пройдет дождь, днем до +18°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / ua-travels.livejournal.com
В Киеве сегодня пройдет дождь / ua-travels.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:26, а зайдет в 19:35. 

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в Украине ожидается небольшая облачность, местами пройдут дожди. На юге до +20°.

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