В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге днем до +20° (карта)

08:05, 5 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 5 апреля в Украине ожидается небольшая облачность, местами пройдут дожди. На юге до +20°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / kyiv.depo.ua
В Украине сегодня местами пройдут дожди / kyiv.depo.ua

На востоке ожидается переменная облачность, теплее всего будет в Харьковской области – до +18°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, в Крыму до +20°.

Вторая подряд ночь в Киеве устанавливает температурный рекорд

На западе Украины в среду до +19°, жителям Волынской области обещают ливень.

В северных областях преимущественно солнечно. Температура днем – до +18°, в Черниговской области ожидаются осадки. В центре Украины сегодня облачно с прояснениями, в Полтавской области пройдет дождь.

Проноз на 5 апреля / УНИАН
Проноз на 5 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. В народе говорили: "Пришел Федул - теплый ветер подул".

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