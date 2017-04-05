В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге днем до +20° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 5 апреля в Украине ожидается небольшая облачность, местами пройдут дожди. На юге до +20°.
На востоке ожидается переменная облачность, теплее всего будет в Харьковской области – до +18°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, в Крыму до +20°.
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На западе Украины в среду до +19°, жителям Волынской области обещают ливень.
В северных областях преимущественно солнечно. Температура днем – до +18°, в Черниговской области ожидаются осадки. В центре Украины сегодня облачно с прояснениями, в Полтавской области пройдет дождь.
Согласно народному прогнозу, 5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. В народе говорили: "Пришел Федул - теплый ветер подул".
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+21°... +12°
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Львов+21°... +13°
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Николаев+35°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+21°... +12°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+20°... +13°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+35°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +16°
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Черновцы+20°... +15°