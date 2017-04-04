Атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание - синоптик

Погода в Украине ухудшится уже 6 апреля.

В Украину придут дожди / Фото УНИАН

В четверг к Киеву подойдет активный атмосферный фронт, который обусловит ухудшение погоды. Поэтому до конца недели ожидаются дожди и похолодание, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"6 апреля к нам уже подойдет близко активный атмосферный фронт, который обусловит ухудшение погоды на перспективу до конца недели - дожди и похолодание", - говорится в ее прогнозе.

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Диденко также рассказала, что на протяжении 5-го апреля температура в Украине будет колебаться в пределах +12-18°. +20° ожидается на Закарпатье, а также на юге и части центра - в Днепре, Черкассах, Лубнах, Кривом Роге.

Кроме того, влажный воздух придет в западные области, на север Украины - это Житомирщина, Киевщина. Черниговщина плюс Одесская область и Винницкая - здесь пройдут периодические дожди и даже местами вероятны грозы, прогнозирует синоптик.

В Киеве среда обещает быть влажной, с периодическими дождями и комфортной температурой воздуха - +15°.