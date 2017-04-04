Атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание - синоптик
Погода в Украине ухудшится уже 6 апреля.
В четверг к Киеву подойдет активный атмосферный фронт, который обусловит ухудшение погоды. Поэтому до конца недели ожидаются дожди и похолодание, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"6 апреля к нам уже подойдет близко активный атмосферный фронт, который обусловит ухудшение погоды на перспективу до конца недели - дожди и похолодание", - говорится в ее прогнозе.
На Киев надвигается гроза – синоптик
Диденко также рассказала, что на протяжении 5-го апреля температура в Украине будет колебаться в пределах +12-18°. +20° ожидается на Закарпатье, а также на юге и части центра - в Днепре, Черкассах, Лубнах, Кривом Роге.
Кроме того, влажный воздух придет в западные области, на север Украины - это Житомирщина, Киевщина. Черниговщина плюс Одесская область и Винницкая - здесь пройдут периодические дожди и даже местами вероятны грозы, прогнозирует синоптик.
В Киеве среда обещает быть влажной, с периодическими дождями и комфортной температурой воздуха - +15°.
Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+21°... +12°
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Львов+21°... +13°
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Николаев+35°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+21°... +12°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+20°... +13°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+35°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +16°
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Черновцы+20°... +15°