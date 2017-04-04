В Киеве завтра без осадков, днем до +18°

17:00, 4 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 апреля, в столице без осадков.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером – до +12°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2.9 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:26, а зайдет в 19:35. 

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в Украине солнечно и практически без осадков. На юге до +20°.

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