В Украине завтра практически без осадков, на юге до +20° (видеопрогноз)

16:30, 4 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 5 апреля в Украине солнечно и практически без осадков. На юге до +20°.

В Украине сохраняется теплая погода / УНИАН
В Украине сохраняется теплая погода / УНИАН

На востоке будет малооблачно и без осадков, теплее всего в Харьковской области – до +16°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, в Крыму до +20°.

Вторая подряд ночь в Киеве устанавливает температурный рекорд

На западе Украины в среду до +19°, жителям Волынской области обещают ливень.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура днем – до +18°, на Черниговщине ожидаются осадки. В центре Украины преимущественно без осадков, температура днем до +19°.

Согласно народному прогнозу, 5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. В народе говорили: "Пришел Федул - теплый ветер подул".

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.5 м/с
2 %
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