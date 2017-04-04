В Украине завтра практически без осадков, на юге до +20° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 5 апреля в Украине солнечно и практически без осадков. На юге до +20°.
На востоке будет малооблачно и без осадков, теплее всего в Харьковской области – до +16°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, в Крыму до +20°.
Вторая подряд ночь в Киеве устанавливает температурный рекорд
На западе Украины в среду до +19°, жителям Волынской области обещают ливень.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура днем – до +18°, на Черниговщине ожидаются осадки. В центре Украины преимущественно без осадков, температура днем до +19°.
Согласно народному прогнозу, 5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. В народе говорили: "Пришел Федул - теплый ветер подул".
Прогноз погоды в Украине на среду, 5 апреля
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+21°... +12°
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Львов+21°... +13°
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Николаев+35°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+21°... +12°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+20°... +13°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+35°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +16°
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Черновцы+20°... +15°
Виргиния, США
+ 20 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 61 %
Давление: 753 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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