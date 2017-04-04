В Украине завтра практически без осадков, на юге до +20° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 5 апреля в Украине солнечно и практически без осадков. На юге до +20°.

В Украине сохраняется теплая погода / УНИАН

На востоке будет малооблачно и без осадков, теплее всего в Харьковской области – до +16°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, в Крыму до +20°.

Читайте также Вторая подряд ночь в Киеве устанавливает температурный рекорд

На западе Украины в среду до +19°, жителям Волынской области обещают ливень.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура днем – до +18°, на Черниговщине ожидаются осадки. В центре Украины преимущественно без осадков, температура днем до +19°.

Согласно народному прогнозу, 5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. В народе говорили: "Пришел Федул - теплый ветер подул".

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.